أرقام مرعبة/ 20 الف اصابة جديدة بالسرطان سنويا في تونس



تسجل تونس سنويا 20 ألف اصابة جديدة بالسرطان ويحتل سرطان الرئة المرتبة الاولى في نسب الاصابة لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء، حسبما اكده ئيس قسم الجراحة واللجنة الطبية بمستشفى صالح عزيز سابقا، الدكتور خالد الرحال.

وأبرز الدكتور قي تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 28 جوان 2024 أن عدد الاصابات بالسرطانات الجديدة المسجلة سنويا في تونس في نسق تصاعدي، مضيفا أنها في المقابل تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الغربية خاصة اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا.

وبيّن الدكتور أن الارتفاع التصاعدي السنوي للاصابات مرتبط بارتفاع عدد السكان والتركيبة السكانية ونمط الحياة والتغذية المشبعة بالدهنيات المتأتية من الحيوانات ونقص ممارسة الرياضة والتدخين.