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أيام على انطلاق أولمبياد باريس وماراثون السباحة: بكتيريا البراز تنتشر في نهر السين!

2024/06/28 أخبار عالمية, أهم الأخبار


قبل أقل من شهر على انطلاق أولمبياد باريس، وجدت مستويات غير آمنة من بكتيريا إي كولاي في نهر السين للأسبوع الثالث على التوالي، وفقا لنتائج فحوص نشرت الجمعة.
نتائج الفحوص عينات من مياه نهر السين في باريس تشير إلى مستويات تلوث أعلى باستمرار من المعدل الآمن.
ينتظر أن تشهد الأولمبياد ماراثون سباحة وفعاليات سباق ثلاثي في النهر قرب جسر ألكساندر الثالث.
أدى استمرار هطول الأمطار إلى تفاقم المشكلة، إذ تخترق مياه الأمطار نظام الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تدفق بكتيريا البراز إلى السين،
وفقا للتقرير الذي أضاف أن فيضان نهر يون زاد من فيضان نهر السين.
بالرغم من استمرار مستويات التلوث العالية، يشعر المنظمون بالتفاؤل. وقال توني استانغيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ”بحلول النصف الثاني من جويلية، ستستقر الأمور.” يمكن لجودة المياه في الأنهار بالمدن الكبرى أن تتأثر بالعديد من الأمور، من التلوث بالمخلفات الكيميائية، وأحيانا بمرور الزوارق بشكل غير قانوني.

العربية.نت

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