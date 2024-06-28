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السيطرة على حريقين بكل من غابة عين كميشة بنابل وملول بقليبية

2024/06/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري، أن أعوان الحماية المدنية بنابل تمكنوا اليوم الجمعة من السيطرة على حريقين بكل من غابة عين كميشة الواقعة في أحواز مدينة نابل وغابة ملول بقليبية في وقت وجيز

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد نيران الحريق التي أتت على مساحة ألف متر مربع من غابة الشعراء بعين كميشة بنابل، مشيرا إلى أن الحريق الذي اندلع بغابة ملول بقليبية أتى على مساحة هكتار ونصف من الأعشاب الغابية وقد تمت السيطرة عليه بالتعاون مع أعوان إدارة الغابات بالجهة

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