أرقام مرعبة/ 20 الف اصابة جديدة بالسرطان سنويا في تونس

السجن لأستاذ و مدير معهد ثانوي لشبهة تحرّش بتلميذة قاصر

عاجل/ الترفيع في الاجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص

عاجل/ الإفراج عن 5 متهمين بتسهيل مرور أفارقة الى تونس

عاجل/ تطورات جديدة في قضية رجل الأعمال ماهر شعبان..

2024/06/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية بإطارين سابقين ببنك عمومي وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بإسناد رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان قروضا بنكية في حدود 240 مليون دينارا، وفق ما صرح به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، في تصريح لموزاييك.

وتشمل الأبحاث في ملف القضية وزيرا سابقا شغل منصب مدير عام مساعد بالبنك العمومي وإطارا آخر، تقررت إحالتهما على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم.

ووجهت الى المشتبه بهم تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn