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مرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار: وزارة الفلاحة تحذر وتوصي..

2024/06/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت وزارة الفلاحة أن مرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار يعد من الأمراض الحيوانية المنقولة وهو مرض حيواني بحت لا ينتقل إلى الإنسان وأنه في إطار التوقي من دخوله الى البلاد يتعين اتخاذ خطوات من بينها الإعلام الفوري عند الاشتباه.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها الجمعة، أن المرض يتنقل عبر النواقل (الذباب، الناموس، البراغيث وبعض الحشرات الأخرى) مما يتطلب تنفيذ قواعد الأمن الحيوي بمنشأة تربية المواشي وخاصة تنظيف المحيط بإزالة المياه الراكدة وكل الأدوات التي يمكن أن تكون مخبأ للحشرات وتجنب تراكم الأسمدة الطبيعية حول المستغلة قدر المستطاع.

وشددت على أهمية مقاومة الحشرات الناقلة برش المبيدات المنصوح بها من طرف المصالح البيطرية وعزل الحيوانات المقتناة حديثا عن بقية حيوانات المنشأة وتجنب اقتناء حيوانات مجهولة المصدر.

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