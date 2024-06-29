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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في إيران

2024/06/29 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن تقدم المرشح مسعود بزشكيان في النتائج الأولية لانتخابات رئاسة البلاد
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الداخلية الإيرانية إن مسعود بزشكيان يتقدم في النتائج الأولية بعد فرز 5.8 مليون صوت في انتخابات الرئاسة يليه سعيد جليلي.

وبازشكيان هو الأكبر سنا (69 عاما) من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية والمرشح الوحيد الذي يمثل التيار الإصلاحي ويمثل الطبيب الجراح مدينة تبريز في البرلمان وقد شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس محمد خاتمي بين أوت 2001 وأوت 2005.

وللإشارة فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت حوالي 40 في المائة.

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