مكوّن شائع في المطبخ يخلّصك من الذباب



تزدهر الحشرات في الطقس الرطب والدافئ، وخاصة الذباب المزعج، ما يسرع عملية الاستقلاب لديها، الذي يؤدي إلى نمو أسرع ومعدلات تكاثر أعلى.

يمكن أن يشكّل تكاثر الذباب وانتشاره بكثرة ليصل إلى المنازل، أكثر من مجرد مصدر إزعاج، حيث لا يمكن التغاضي عن خطر هذه الحشرات على الصحة العامة. ويمكن لبعض أنواع الذباب أن تنشر أمراضا، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

وبهذا الصدد، قال بول بلاكهرست، رئيس الأكاديمية التقنية في Rentokil لمكافحة الحشرات: “يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الدافئة والرطبة إلى زيادة نمو أعداد الذباب. ولمنع هذا الانتشار المزعج في الأماكن الداخلية، ينبغي التخلص من مخلفات الطعام بسرعة، وإبقاء أبواب ونوافذ المطبخ مغطاة بشكل صحيح (باستخدام الشبكات) أو مغلقة”.

وأوضح أنه يمكن صنع مصائد للذباب باستخدام خل التفاح، للحد من انتشار الحشرات في المناطق الخارجية حول المنزل (عند مداخل الأبواب أو النوافذ أو في حديقة المنزل)، وبالتالي منع دخولها إليه.

يذكر أنه “يمكن لأنثى الذبابة المنزلية الشائعة أن تنتج نحو 500 بويضة في حياتها، والتي قد تفقس خلال 8 إلى 24 ساعة فقط، وتتطور إلى ذبابة بالغة في أقل من 5 إلى 7 أيام.

لذا، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على مشكلة الآفات الشائعة جدا، قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

المصدر: ميرور