عاجل/ استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة..

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، في تجدد لقصف الاحتلال الصهيوني، برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من رفح وقطاع غزة، لليوم الـ268 للعدوان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد ستة فلسطينيين بينهم أطفال، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال منزلا، في غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الدرج، وسط غارات عنيفة على المنطقة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على عدة أحياء، منها “التفاح” و”الشجاعية” و”الصبرة” في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين لم يتمكن المسعفون من الوصول إليهم جراء إطلاق النار المتواصل من مسيرات الاحتلال على كل ما يتحرك.

وأضافت “وفا” أن آليات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية تحاصر عددا من العائلات داخل منازلها في محيط مسجد الشهداء، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطيران المسير.

وفي مدينة رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال المنطقة الجنوبية للمدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وذلك مع استهداف آخر في غرب ووسط رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 37 ألفا و834 شهيدا، والجرحى إلى 86 ألفا و858، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.