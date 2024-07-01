العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 37 ألفا و900 شهيدا..

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الاثنين, 01 جويلية أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ السابع من أكتوبر الماضي, ارتفعت إلى 37.900 شهيد و87.060 مصابا.

وأوضحت ذات المصادر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرتين في القطاع خلال الساعات ال24 الماضية, راح ضحيتها 23 شهيدا و91 جريحا, مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 37.877 فلسطينيا وإصابة 86.969 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع, وهو ما يعادل 9ر 1 مليون شخص.

وكالات