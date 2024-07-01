بلغت أقصاها بهذه الولاية: اعلى درجات الحرارة المسجلة الى غاية منتصف النهار..#خبر_عاجل

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي اعلى درجات الحرارة المسجلة الى حدود الساعة منتصف النهار.

وسجلت اعلى درجات الحرارة بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف بـ 46.2 درجة و46 درجة بمنطقة نصر الله بولاية القيروان و45.9 درجة بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي.

كما تم تسجيل 45.4 بسليانة المدينة و44.9 درجة بتطاوين المدينة و44.5 درجة بمدينة مطماطة من ولاية قابس.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد اسند اللون البرتقالي لـ 12 ولاية ما يعني درجة إنذار كبيرة وضرورة ملازمة الحذر نتيجة للحرارة المرتفعة والتي ستصل الى 49 درجة ببعض المناطق مع ظهور الشهيلي ماعدا بالسواحل الشمالية حيث تكون بين 28 و 33 درجة