إندلاع 5 حرائق خلال 12 ساعة بهذه الولاية



سجّلت وحدات الحماية المدنية بسليانة خلال الـ12 ساعة الماضية تدخلات لـ 5 حرائق بعدة مناطق مختلفة من الجهة.

حيث تمكنت وحدات النجدة والإطفاء فجر اليوم الاثنين 1 جويلية 2024، من السيطرة على حريق أتى على مساحة من الحصيدة بمنطقة الرحامنة التابعة لسليانة الجنوبية والسيطرة على حريق بكمية من البنزين المهرب بمنطقة سوق الجمعة مكثر، إلى جانب السيطرة على حريق بمنزل بمنطقة الحبابسة بمكثر، وحريق بحقل قمح صلب بمنطقة أولاد سليط التابعة لمعتمدية بورويس وحريق بأعشاب جافة بمنطقة المفاتحية من معتمدية مكثر.

ويذكر أنّ فرق النجدة والإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، تدخّلت مساء أمس بإحدى الضيعات الفلاحية بحمام البياضة التابعة لمعتمدية الكريب لإخماد نيران أتت على حوالي 5 هكتارات حصيدة و300 حزمة تبن.

من جهة أخرى، أفادت ذات المصادر بأن وحدات الإطفاء سجّلت في حدود 93 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال شهر جوان .

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