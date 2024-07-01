عاجل/ تعليق الرحلات الليلية من وإلى بيروت عبر هذه الشركة



أكد متحدث باسم شركة لوفتهانزا يوم الاثنين تعليق الرحلات الليلية من بيروت وإليها من 29 جوان حتى 31 جويلية بسبب “التطورات الحالية” في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث “ستستمر الرحلات النهارية من بيروت وإليها دون تغيير”.

كما أعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، إنها ستغير مواعيد رحلاتها ليلا من بيروت وإليها إلى النهار حتى نهاية جويلية القادم “بسبب التطورات السياسية على الحدود بين لبنان والكيان المحتل”.

ويعني هذا الإجراء أنها ستسير رحلتها يوم الخميس من زوريخ إلى بيروت ورحلة العودة في اليوم نفسه خلال ساعات النهار.

ولم تقدم الشركة معلومات مفصلة عن طبيعة التهديد.

وقالت الحكومة اللبنانية في مارس إنها ستقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تشويش الكيان المحتل على أنظمة الملاحة اللبنانية.