إيداع صاحب ”كتّاب” عشوائي السجن بشبهة الاعتداء الجنسي على طفلة..وهذه التفاصيل..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة إيداع بالسجن في حقّ صاحب “كتّاب” عشوائي من أجل شبهة الاعتداء الجنسي على طفلة عمرها خمسة أعوام.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وبناءً على إشعار ورد عليها من مندوب حماية الطفولة، أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة العنف ضد الطفولة بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث والسماعات والتساخير اللازمة للكشف عن ملابسات تعرض طفلة عمرها خمسة أعوام تدرس بـ “كتّاب” عشوائي للاعتداء الجنسي، ليتم الكشف عن تورط صاحب “الكتّاب” في الاعتداء على الطفلة.

وتقرّر الاحتفاظ بالمظنون فيه قبل إحالته لاحقا على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والذي قرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية وفق ما أوردته موزاييك.