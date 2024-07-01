عاجل/ أول تعليق لرئيس الجمهورية على فضيحة ما حصل في حفل راغب علامة بقرطاج..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر هذا اليوم الإثنين 1 جويلية 2024 بقصر قرطاج، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، منصف بوكثير.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء ثقافة وطنية وقد تم بعثها من أجل الارتقاء بالذوق العام، فركح مسرح قرطاج وركح مسرح الحمامات على سبيل المثال، لم يكونا مفتوحين إلا للأعمال الثقافية الراقية وكثيرون من الخارج كان حلمهم هو الوقوف على هذين الركحين لأنهم يعتبرون ذلك اعترافا لهم بقيمتهم الفنية بل وحتى تتويجا لمسيراتهم عكس ما يحصل اليوم في المهرجانين المذكورين أو في عدد من المهرجانات الأخرى.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن الارتقاء بالثقافة ينصهر في إطار حركة التحرر الوطني التي تشهدها تونس اليوم لأنه لا مستقبل لأي دولة بدون مساهمة فاعلة لمبدعيها ومثقفيها الذين لا همّ لهم إلا الإبداع انطلاقا من فكر حرّ ووعي راسخ بدورهم في التنمية الفكرية لمجتمعاتهم.

ويذكر أن الحفل الذي نظمه اتحاد الدول العربية والذي غنى في الفنان راغب علامة قد أثار ضجة وغضب كبير بعد صعود إحدى الاستغراموزات الي الركح ورقصها بطريقة مبتذلة وهوما يتنفى مع رمزية الحفل الذي خصصت مداخيله للتضامن مع الشعب الفلسطيني.