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عاجل/ مقتل 14 شخصا وإصابة 6 في حادث انهيار عقار سكني جنوب القاهرة..

2024/07/02 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, مصر

أعلن مسؤول مصري اليوم الثلاثاء وفاة 14 شخصا وإصابة 6 آخرين في حادث انهيار عقار سكني بمحافظة أسيوط جنوب القاهرة.

وذكر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في بيان، أن منزلا مكونا من ثلاثة طوابق انهار أمس (الاثنين) بحي شرق أسيوط.

وأضاف أن الحادث أسفر في حصيلة نهائية عن وفاة 14 شخصا تم انتشال جثامينهم من أسفل الأنقاض، وإصابة 6 آخرين.

وأشار إلى انتهاء جهود رفع أنقاض المنزل المنهار، بعد أن استمرت على مدار 24 ساعة بحثا عن مفقودين.

وأكد سعد أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وإنقاذ بري، بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة إنقاذ سريع من

أجل الإسراع في رفع أنقاض المنزل المنهار وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض.

وأعلن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة لإخلاء المتضرر منها حفاظا على حياة المواطنين.

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