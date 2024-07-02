عاجل/ إنقلاب شاحنة تقلّ عاملات فلاحة بهذه الجهة

جدّ ظهر الثلاثاء 2 جويلية 2024، حادث مرور تمثّل في انقلاب شاحنة كانت تقل عاملات فلاحيات على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدتيْ بوحجلة والقيروان الجنوبية.

وتمّ نقل ثماني عاملات تعرّضن لإصابات متفاوتة الخطورة إلى المستشفى المحلي ببوحجلة، ووصفت حالتهن الصحية بالمستقرة، وفق تصريح الناظر العام للمستشفى فوزي صمارة.

وقد كان على متن الشاحنة أكثر من 20 امرأة وأطفال، ويُشار في هذا الخصوص إلى أنّ عددا كبيرا من العاملات يقمن رفقة صغارهم، خلال هذه الأسابيع بجني الطماطم في الضيعات الفلاحية، حسبما افادت به موزاييك.