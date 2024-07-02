هام/ النادي البنزرتي يتعاقد مع هذا المدرب..

اعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء عن تعاقدها مع المدرب عماد بن يونس للاشراف على فريق اكابر كرة القدم الى غاية جوان 2025 خلفا لماهر الكنزاري.

وكان عماد بن يونس قد تولى خلال هذا الموسم تدريب النجم الساحلي قبل الانتقال الى الاولمبي الباجي الذي قاده للبقاء في الرابطة المحترفة الاولى وبلوغ الدور نصف النهائي لكاس تونس.

وخاض النادي البنزرتي يوم الاحد الفارط الدور النهائي لمسابقة كاس تونس للموسم الرياضي 2023-2024 وانهزم امام الملعب التونسي بثنائية نظيفة.

يذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد اعلنت في وقت سابق ان عماد بن يونس سيكون مساعدا للمدرب فوزي البنزرتي في مهمة الاشراف الفني على المنتخب التونسي بداية من غرة جويلية الجاري.