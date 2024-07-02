عاجل/ بلاغ هام للنادي الإفريقي..وهذا ما اعلن عنه..

اعلنت لجنة الحكماء بالنادي الافريقي عن تنصيب هيئة تسييرية جديدة وذلك بعد عدم ورود اي ترشحات لرئاسة النادي الافريقي وبعد اجتماع لكبار النادي عشية اليوم .

تتكون الهيئة الجديدة وفق بلاغ للنادي الإفريقي من:

– هيكل دخيل : رئيس

– ⁠حامد مبارك: نائب رئيس

– ⁠محمد أيمن شبك: كاتب عام

– ⁠حسن بن فرحات: امين مال

– ⁠سامي القاضي: عضو

– ⁠مصطفى نابولتان: عضو

وفي ما يلي نص البلاغ:

“” تبعا لاجتماع لجنة الحكماء بتاريخ اليوم، وبعد معاينة عدم تقدم أي قائمة إنتخابية لرئاسة و عضوية الجمعية للمدة النيابية القادمة بالرغم من دعوة جلستين عامتين إنتخابيتين للغرض، ونظرا لقرب إنطلاق الموسم الرياضي 2024 – 2025 وما يقتضيه ذلك من تحضير إداري و رياضي فوري لكافة الفروع في أحسن الظروف وأسرعها ،

وسدا لأي شغور إداري قد يعيق سير الجمعية، ورغبة في إضفاء استقرار إداري مؤكد، و حفاظا على ديمومة النادي ، تقرر بعد التشاور و بالإجماع و تطبيقا لأحكام الفصل 46 من القانون الأساسي للجمعية : تكليف هيئة تسييرية قانوينة تقوم بتسيير الجمعية وإدارتها إلى نهاية الموسم الرياضي (2025/2024) ، هذا و تتكون الهيئة المديرة الجديدة من السادة :

– هيكل دخيل : رئيس

– ⁠حامد مبارك: نائب رئيس

– ⁠محمد أيمن شبك: كاتب عام

– ⁠حسن بن فرحات: امين مال

– ⁠سامي القاضي: عضو

– ⁠مصطفى نابولتان: عضو

مع تمكينها من جميع الصلاحيات القانونية المطلقة و اللازمة للقيام بجميع مهامها، كإعطائها – ذكرا و ليس حصرا – في إطار هذه المهام حق تسمية، و تغيير مهام أعضاء للهيئة ممن تراه صالحا لإنجاح عملها . هذا ولا يسع لجنة الحكماء بعد الإطلاع و السؤال و التحقق ، سوى الإشادة والتنويه بالعمل الجدي و الجبار التي قامت به الهيئة التسييرية في هذا الظرف العصيب من تاريخ نادينا من أجل تخطي العقبات و خاصة الصعوبات المالية المتراكمة التي حالت دون تحقيق طموحات جماهيرنا، ونحن مقتنعون أن مستقبل الجمعية سيكون أفضل من حاضرها بمزيد تضافر جهود جميع مكونات النادي و إحكام التصرف في الموارد وتطوير الحوكمة ، هذا مع يقيننا الثابت في إلتفاف جماهيرنا العريضة والوفية حول ناديها كما كانت و ستظل دائما و أبدا.””