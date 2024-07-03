النادي الافريقي: هيكل دخيل رئيسا للهيئة التسييرية الى نهاية موسم 2024-2025

قررت لجنة حكماء النادي الافريقي امس الثلاثاء تكليف هيئة تسييرية قانونية تقوم بادارة الجمعية إلى نهاية الموسم الرياضي 2025/2024.

واورد النادي الافريقي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان قرار لجنة الحكماء جاء “نظرا لقرب إنطلاق الموسم الرياضي 2024 – 2025 وما يقتضيه ذلك من تحضير إداري ورياضي فوري لكافة الفروع في أحسن الظروف، وسدا لأي شغور إداري في ظل معاينة عدم تقدم أي قائمة إنتخابية لرئاسة وعضوية الجمعية للمدة النيابية القادمة بالرغم من دعوة جلستين عامتين إنتخابيتين للغرض”.

ومكنت لجنة الحكماء بالنادي الافريقي الهيئة التسييرية من جميع الصلاحيات القانونية المطلقة واللازمة للقيام بجميع مهامها.

وتتكون الهيئة المديرة الجديدة على النحو الاتي :

هيكل دخيل : رئيس

⁠حامد مبارك: نائب رئيس

محمد أيمن شبك: كاتب عام

حسن بن فرحات: امين مال

سامي القاضي: عضو

مصطفى نابولتان: عضو