الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق يوم الخميس 4 جويلية على رزنامة الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الثلاثاء أن مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا يوم الخميس 4 جويلية 2024 للمصادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. وسيكون هذا الاجتماع متبوعا بنقطة إعلامية (س19) بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أصدر اليوم الثلاثاء، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.