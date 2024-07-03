عاجل/ منع ترشح هؤولاء للانتخابات الرئاسية..

كشف الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024 عن الملامح والخطوط الكبرى لرزنامة الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر الإعلان عنها رسميا غدا في ندوة صحفية.

وقال المنصري بأن 6 أكتوبر 2024 أصبح موعدا رسميا للانتخابات الرئاسية وذلك بعد صدور أمر داعوة الناخبين أمس من طرف رئيس الدولة، مبينا أنه وعلى ضوء هذا التاريخ فإن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 13 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 4 أكتوبر 2024 ليكون يوم 5 أكتوبر يوما للصمت الانتخابي.

وأوضح محمد التليلي المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية أن تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون أواخر شهر جويلية الجاري أو مطلع شهر أوت المقبل، ولاحظ أن أيام الاقتراع في الخارج ستكون أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

وبخصوص شروط الترشح، شدّد المتحدث على أن الجنسية المزدوجة ممنوعة وأن المترشح يجب أن يكون حاملا للجنسية التونسية أب عن جد ومتمتعا بحقوقه المدنية وسنه 40 عاما أو أكثر.

وأشار المنصري إلى أنه يجب تقديم البطاقة عدد 3 عند تقديم مطلب الترشح.

وبخصوص التزكيات، قال الناطق باسم الهيئة إن على المترشح جمع 10 آلاف تزكية من مواطنين من 10 دوائر مختلفة أو تزكية 10 نواب من البرلمان أو 10 نواب من مجلس الأقاليم والجهات أو تزكية 40 رئيس مجلس محلي.

وذكّر بأن اجتماعا سيُنتظم غدا للمصادقة على الرزمانة وعلى القرار المتعلق بإجراءات وشروط الترشح، على أن تُعقد ندوة صحفية مساءً للإعلان الرسمي عن الرزنامة.