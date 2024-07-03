عاجل/ ملامح الروزنامة الانتخابية: موعد الحملة الرئاسية وتقديم الترشحات..

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس، اليوم الأربعاء 03 جويلية 2024، أنه مبدئيا سيتم الانطلاق في قبول الترشحات الخاصة بالانتخابات الرئاسية موفى شهر جويلية الجاري وبداية شهر أوت.

وأضاف بوغطاس، أن القانون ينص على إجراء الحملة الانتخابية على مدى 21 يوما السابقة لإجراء الانتخابات وقال بما أن الانتخابات ستُجرى يوم 6 أكتوبر ويوم 05 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي فإن الحملة ستدور من 14 سبتمبر إلى غاية 04 أكتوبر 2024.

وشدد أيمن بوغطاس في تصريح للإذاعة الوطنية على أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار الظروف التي ستشهدها البلاد خلال فترة الحملة الانتخابية على غرار العودة المدرسية والجامعية وعودة التونسيين المقيمين بالخارج.

ولفت عضو هيئة الانتخابات إلى أن الانتخابات داخل أرض الوطن ستُجرى خلال يوم واحد الموافق لـ6 أكتوبر في حين ستتواصل في الخارج على مدى 3 أيام من 04 إلى 6 أكتوبر.

كما أشار بوغطاس إلى أن كل مترشح مطالب بالتمويل الذاتي لحملته الانتخابية إضافة إلى التمويل الخاص من طرف أشخاص طبيعين خاصة وأنه لم يعد هناك تمويل عمومي للحملات الانتخابية.