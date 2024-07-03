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عاجل/ مقتل ما لا يقل عن 20 مدنيا في هجوم نسب إلى إرهابيين وسط مالي..

2024/07/03 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا أول أمس الاثنين، في قرية وسط مالي، في هجوم نسب إلى إرهابيين ينشطون في المنطقة، وذلك وفق ما أفادت به اليوم الأربعاء وسائل إعلام ومصادر محلية.

وأوضح مسؤول محلي في وقت مبكر اليوم أن “21 مدنيا على الأقل قتلوا” في قرية دجيغويبومبو، على بعد عشرات الكيلومترات من باندياغارا في إقليم دوغون.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول آخر قوله إن نحو عشرين شخصا قتلوا، مشيرا إلى أن الوضع الأمني حال دون توجه السلطات إلى موقع الهجوم.

وقال ممثل للشباب المحلي إن الهجوم الذي بدأ قبل حلول الليل “استمر حوالي ثلاث ساعات”، مضيفا أن “عشرين شخصا قتلوا، نصف عددهم من الشباب، وقد تم ذبح بعضهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن مالي تعاني منذ سنة 2012، من انتشار للهجمات الإرهابية إضافة إلى أزمة أمنية وسياسية وإنسانية في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

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