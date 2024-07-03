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الداخلية: تنفيذ تمرين مُحاكاة تطبيقي للتصدي لعمليات إرهابية متزامنة..

2024/07/03 أخبار, المصدر, مجتمع

أشرف وزير الداخلية خـالد النوري رفقة كاتب الدولة المكلّف بالأمن الوطني سفيـان بالصّادق اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024 على تنفيذ تمرين مُحاكاة تطبيقي “Livex: Live Exercise” بكُلّ من المنطقة البترُوليّة برادس ومدينة الثقافة بشارع محمّد الخامس بتونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

ويأتي هذا التمرين في إطار تقييم مُستوى الأهبة العمليّاتيّة لدى الوحدات الأمنيّة بمُختلف اختصاصاتها واختبار مُستوى التنسيق الإستراتيجي والتكتيكي والعمليّاتي بين مُختلف الأطراف المُتداخلة أثناء إدارة أزمة ذات طابع إرهابي من خلال التصدّي لعمليّات إرهابيّة مُتزامنة، وذلك بالتّعاون مع عدد من الهياكل المُتداخلة على غرار الجيش الوطني ووزارة العدل ووزارة الشؤون الثقافيّة ووزارة الصحّة ووزارة الصّناعة والمناجم والطاقة.

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