سعيد يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024 بقصر قرطاج، السيّد جيلبار هونغبو Gilbert HOUNGBO، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

وكان هذا اللقاء فرصة تحدث خلالها رئيس الدولة عن نضالات الشغّالين وعن بداية ظهور فكرة منظمة عمل دولية في أواخر القرن التاسع عشر قبل أن يتم إنشاؤها في مؤتمر فارساي إثر الحرب العالمية الأولى ولتصبح، إثر تأسيس منظمة الأمم المتحدة، إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة للمنظمة الأممية.

وأكد رئيس الجمهورية في استعراضه لهذه المراحل التاريخية على النضالات من أجل إقرار الحق في العمل وفي تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد رئيس الدولة على أننا اليوم في تونس وفي العالم بأسره نتطلع إلى الحق في الشغل وإلى ضمان حقوق الشغالين على أساس العدل لأن السلم والأمن والاستقرار داخل الدول لا يمكن تحقيقها كلها إلا في ظل عدالة تنصف الجميع.

وأشاد رئيس الجمهورية بمبادرة المدير العام للمنظمة بإنشاء ائتلاف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية مؤكدا على أن العالم اليوم في حاجة إلى مثل هذه المبادرات وإلى فكر جديد لرفع التحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء.