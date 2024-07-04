بولت توسع خدماتها في تونس لتشمل صفاقس ونابل/الحمامات

الحمامات يسر شركة بولت، الشركة الرائدة في مجال النقل التشاركي في أفريقيا، أن تعلن عن التوسع في خدماتها بمدينتي صفاقس ونابل/الحمامات النابضتين بالحياة. وتمثل هذه الخطوة الإستراتيجية علامة بارزة في مهمة التوسع للشركة، مما يمهد الطريق لمواصلة العمل لتوسيع تواجدها في السوق في جميع أنحاء تونس باعتبارها الشركة الرائدة في مجال نقل الركاب في تونس حيث أحدثت بولت ثورة في التنقل الحضري في تونس بتقديمها خدمة ورفاهية استثنائية لآلاف المستخدمين يوميًا.

وسيشهد التوسع في صفاقس ونابل/الحمامات ارتفاع عدد المدن التونسية التي تخدمها الشركة من المدينتين الحاليتين إلى أربع مدن، بما في ذلك تونس وسوسة ، حيث تُعد صفاقس، المعروفة بأنها القوة الاقتصادية لتونس فهي مدينة تعج بالنشاط التجاري والصناعي. ومن خلال توسيع خدماتها إلى صفاقس، ستوفر بولت للمقيمين والزوار بديلاً سلسًا وفعالاً لطرق النقل التقليدية، مما يعزز الاتصال ويدعم الاقتصاد المحلي ، فنابل والحمامات تشتهر بشواطئهما المذهلة وتراثها الثقافي الغني، مما يجذب آلاف السياح على مدار السنة. ومع إطلاق خدمات بولت، يمكن الآن للسياح والسكان المحليين على حد سواء الاستمتاع براحة السفر السريع والسهل لاستكشاف المعالم السياحية في المنطقة. ومن جانبها قالت سليمة مكي، مديرة بولت القطرية:

“يسعدنا تقديم خدمات نقل الركاب إلى صفاقس ونابل/الحمامات. إن وجودنا في هذه المدن لن يوفر حلاً موثوقًا للنقل فحسب، بل سيساهم أيضًا في المشهد الاقتصادي الديناميكي للمدن من خلال دعم الشركات المحلية وتسهيل التنقلات الأكثر سلاسة. وتابعت:

“تتمثل مهمة بولت في جعل النقل الحضري أكثر ثقة وبأسعار معقولة لعدد أكبر من الناس، وبالتالي توسيع نطاق الشركة، مع المساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة”. ولتحفيز السائقين والركاب في المدن الجديدة، ستعمل بولت بعمولة 0% وسيحصل جميع الركاب على خصم 50% على رحلاتهم الثلاث الأولى. ومع هذا التوسع، تلتزم بولت بمواصلة دعم الاقتصادات المحلية من خلال تقديم خيارات توظيف مرنة لسائقي سيارات الأجرة وتعزيز الشراكات مع الشركات المحلية.