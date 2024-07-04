بن عروس: السيطرة على حريق نشب بعدد من مستودعات بيع قطاع غيار السيارات المستعملة

تمكن اعوان الحماية المدنية خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، من إخماد حريق أتى على عدد من مستودعات بيع قطاع غيار السيارات المستعملة بمنطقة “اليهودية” بفوشانة من ولاية بن عروس.

وأكد رئيس فرقة الحماية المدنية ببن عروس المقدم حمزة البرني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أعوان الحماية المدنية يقومون بعمليات الرش والتبريد، بعد إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن أيّة خسائر بشرية سواء في صفوف العملة او المواطنين او اعوان الحماية المدنية، حيث بيّن المدير الجهوي للحماية المدنية نجم الدين بالحاج محمد في تصريح سابق لصحفية “وات” أنه تسبب في احتراق كميات من قطاع الغيار وهياكل السيارات.

يذكر ان أعوان الحماية المدنية ببن عروس، هرعوا لإخماد الحريق الذي جد مساء الاربعاء، وقاموا بمحاصرة النيران وعزلها عن بقية مستودعات بيع قطاع غيار السيارات المستعملة المتمركزة بالمكان.

وسيكشف بحث تحقيقي فتح في الغرض عن أسباب وقوع الحريق.