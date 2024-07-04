فيروس يقتُل ويصيب العشرات من الإسرائيليين..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة صحة الكيان الإسرائيلي المحتل عن تشخيص 153 حالة إصابة بحمى غرب النيل في الأراضي المحتلة، مؤكدة وفاة 11 شخصا بسبب المرض.

وبحسب نتائج المراقبة، طلبت وزارتا حماية البيئة والصحة من المواطنين حماية أنفسهم من البعوض من خلال اتباع الإرشادات الصادرة للمساعدة في جهود الحد من خطر الفيروس.

وحمّى غرب النيل هو مرض فيروسي ينتشر بواسطة البعوض. وتتمثل أعراضه في الحمى والصداع والغثيان والقئ وتورم الغدد اللمفاوية بالإضافة إلى طفح جلدي في بعض الأحيان.

ويعتبر توقيت الإصابة بفيروس حمى غرب النيل هو ما بين شهر جويلية إلى شهر سبتمبر، وتزداد حالات إصابة الأفراد بهذا الفيروس للأفراد الذين يعملون في الأماكن المفتوحة بعيداً عن المكاتب والأماكن المغلقة بشكل عام.

سكاي نيوز