الكاف: استرجاع ضيعة دولية فلاحية بمساحة 903 هك..

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالكاف أمس الأربعاء، الضيعة الدولية الفلاحية الماسحة لحوالي 903 هك والكائنة بمنطقة الأربص – معتمدية السرس من ولاية الكاف، وذلك تنفيذا للحكم الابتدائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس ضد شركة الإحياء والتنمية الفلاحية “لربص المبروكة” والقاضي بالخروج لعدم الصفة.

وفي انتظار إعادة توظيف الضيعة الدولية المسترجعة طبق التراتيب الجاري بها العمل عهد بها لخلية التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بولاية الكاف، وفق بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة.