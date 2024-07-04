بطولة ويمبلدون: أنس جابر تصعد الى دور الـ16

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا ووصيفة النسختين الاخيرتين الى الدور السادس عشر لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام”، بفوزها على الامريكية روبين مونتغمري المصنفة 161 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و7-5) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس في اطار الدور الثاني.

وكانت أنس جابر ازاحت في الدور الاول اليابانية مويوكا يوشيجيما المصنفة 70 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-1) يوم الثلاثاء الماضي.

وستواجه اللاعبة التونسية في الدور السادس عشر المتاهلة من المواجهة المقررة لاحقا بين الاكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 21 عالميا والالمانية جول نيميير المصنفة 90 عالميا.

وتطمح أنس جابر الى تحقيق أول لقب غراند سلام في مسيرتها الاحترافية عبر بطولة ويمبلدون العشبية بعد ان عاندها الحظ في مناسبتين بخسارتها في نهائيي النسختين الاخيرتين عامي 2022 و2023.

وكانت أنس جابر صاحبة الـ 29 عاما والمتوجة بـ 5 ألقاب في مسابقات رابطة محترفات التنس، قد خسرت نهائي 2022 أمام الكازاخستانية الينا ريباكينا ونهائي 2023 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.