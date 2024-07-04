صفحة لطفي المرايحي تنشر فيديو مصوّر قبل إيقافه

“الّي قاعد يقوم بالممارسات هاذي لن يناله منها سوى الخزي و العار, و الّي فيبالو مش يُثني لطفي المرايحي عن عزمو .. يُظهرلي يبطى برشا”

نشرت الصفحة الرسمية للأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، اليوم الخميس 4 جولية 2024، مقطع فيديو صوّره المرايحي قبل إيقافه امس الاربعاء، وقال فيه ‘إذا تشوفو في الفيديو هذه معناها تمّ إيقافي’.

وأكدّ المرايحي، أنّه تعرّض لهرسلة بعد انتقاده كمنافس سياسي، لاداء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استنادا إلى معطيات، حسب تعبيره.



يُذكر أنّه تمّ أمس إيقاف المرايحي، بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية، بفتح بحث ضدّه وضدّ الكاتبة العامة للحزب الذي يترأسه من أجل تبييض الأموال و تهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

ويأتي هذا البحث على خلفية بحث سابق موضوعه، توّرط المذكوريْن في شراء تزكيات بمقابل مادي، أين اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحساباتٍ يُمسكها بدول أجنبية. وهذا وتمّ الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة لمُدّة 5 ايام قابلة للتمديد وإدراج لطفي المرايحي بالتفتيش والأبحاث لاتزال جارية، حسب ما أكدّه في تصريح سابق للجوهرة أف أم، الناطق بإسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.