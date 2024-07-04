عاجل/ الانتخابات الرئاسية: مواعيد الترشّح والحملة الانتخابية واعلان النتائج

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية اليوم الخميس 4 جويلية 2024، عن روزنامة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 اكتوبر القادم، في الداخل، وايام 4و5و6 اكتوبر، في الخارج.

وحددت الهيئة يوم 29 جويلية الجاري، موعدا انطلاق ايداع مطالب الترشح الى غاية 6 اوت المقبل.

وتبت الهيئة في ملفات الترشح في اجل اقصاه 10 اوت المقبل، ليتم الاعلان عن المترشحين اوليا يوم 11 اوت.

وتقبل الهيئة مطالب الانسحاب من الترشح في 2 سبتمبر 2024، على ان تعلن عن المقبولين للترشح للانتخابات الرئاسية، نهائيا، يوم 3 سبتمبر.

هذا وتنطلق الحملة الانتخابية في الداخل من 14 سبتمبر الى 4 اكتوبر، وفي الخارج من 12 سبتمبر حتى 2 اكتوبر.

هذا ويكون يوم الصمت الانتخابي في الداخل يوم 5 اكتوبر، وفي الخرج يوم 3 اكتوبر، ويتواصل الى حدود غلق اخر مكتب اقتراع.

ويتم الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات في 9 اكتوبر 2024، فما يكون الاعلان النهائي يوم 9 نوفمبر 2024.

وفي حال لم يتحصل احد من المترشحين على الاغلبية المطلقة، يقع المرور الى دورة انتخابية ثانية خلال اسبوعين من اعلان النتائج النهائية للدورة الاولى.