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عاجل/ الانتخابات الرئاسية: مواعيد الترشّح والحملة الانتخابية واعلان النتائج

2024/07/04 أهم الأخبار, تونس, سياسة

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية اليوم الخميس 4 جويلية 2024، عن روزنامة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 اكتوبر القادم، في الداخل، وايام 4و5و6 اكتوبر، في الخارج.
وحددت الهيئة يوم 29 جويلية الجاري، موعدا انطلاق ايداع مطالب الترشح الى غاية 6 اوت المقبل.
وتبت الهيئة في ملفات الترشح في اجل اقصاه 10 اوت المقبل، ليتم الاعلان عن المترشحين اوليا يوم 11 اوت.
وتقبل الهيئة مطالب الانسحاب من الترشح في 2 سبتمبر 2024، على ان تعلن عن المقبولين للترشح للانتخابات الرئاسية، نهائيا، يوم 3 سبتمبر.
هذا وتنطلق الحملة الانتخابية في الداخل من 14 سبتمبر الى 4 اكتوبر، وفي الخارج من 12 سبتمبر حتى 2 اكتوبر.
هذا ويكون يوم الصمت الانتخابي في الداخل يوم 5 اكتوبر، وفي الخرج يوم 3 اكتوبر، ويتواصل الى حدود غلق اخر مكتب اقتراع.
ويتم الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات في 9 اكتوبر 2024، فما يكون الاعلان النهائي يوم 9 نوفمبر 2024.
وفي حال لم يتحصل احد من المترشحين على الاغلبية المطلقة، يقع المرور الى دورة انتخابية ثانية خلال اسبوعين من اعلان النتائج النهائية للدورة الاولى.

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