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عاجل/ تنبيه لمستعملي هذا الخط..الغاء السفرات الليلية..

2024/07/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية إلغاء السّفرات الليلية بالخطّ E” “(تونس/بوقطفة) وذلك ابتداء من يوم غد، الجمعة 5 جويلية إلى الأربعاء 24 جويلية 2024.

وأوضحت شركة السكك الحديدية، في بلاغ لها، أن آخر سفرة من محطّة برشلونة في اتّجاه محطّة بوقطفة ستكون على السّاعة 20 و30 دق، في حين حددت آخر سفرة من محطّة بوقطفة في اتّجاه محطّة تونس على السّاعة 20 و50 دق.

وأشارت الى ان الغاء هذه السّفرات الليلية للقطار يأتي بسبب الأشغال الجارية على مستوى الخطّ D” ” (تونس/القبّاعة) والتي تستوجب قطع التّيار الكهربائي على خطّي E” وD”

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