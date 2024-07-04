بكالوريا/ دورة المراقبة: هذا عدد حالات الغش المسجلة بهذه الولاية..

رُصدت، خلال كامل أيام دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بولاية سيدي بوزيد، 3 حالات غش باستعمال الهاتف الجوال استوجبت إخراج الممتحنين من القسم، وحرمانهم من مواصلة إجراء الاختبارات، حسب ممثل المندوبية الجهوية للتربية في خلية متابعة الامتحانات الوطنية عبد الحكيم خصخوصي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم أيضا التفطّن إلى 3 محاولات أخرى خلال نفس الفترة، لكن وقع خلالها السماح للتلاميذ بمواصلة الاختبارات في انتظار استكمال الأبحاث.

يذكر ان عدد الناجحين في امتحانات الدورة الرئيسية للباكالوريا بلغ 1483 تلميذا والمؤجلين 2055 وذلك من جملة 5450 مترشّحا اجتاز منهم 4123 الامتحانات، لتبلغ نسبة النجاح في الجهة 35.97 بالمائة التي احتلت بموجب ذلك المرتبة 23 وطنيا، حسب ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للتربية.