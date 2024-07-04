جزيرة جربة عاصمة الطبخ العالمي الخاص بالجزر في 2025

ستكون جزيرة جربة خلال 2025 عاصمة الطبخ العالمي الخاص بالجزر، وفق ما أعلن عنه رئيس الرابطة العالمية لجمعيّات الطهاة، توماس ججلر، خلال اليوم الثاني من فعاليات المهرجان العالمي لتراث الطبخ، الذي تحتضنه تونس من 3 الى 5 جويلية 2024.

كما أعلن رئيس الجمعية التونسية لمهنيي فن الطبخ، عامر اللطيف، ورئيس منظمة العالم الاسلامي للطهاة، أنّه تمّ الإتفاق، خلال لقاء مع السفير التركي، على إبرام اتفاقية توأمة بين مدينتي تونس ومدينة اسطمبول التركية في مجال الطبخ خلال مهرجان طاشبقان، المزمع تنظيمه خلال سنة 2024. وسيتم الإعلان عن الاتفاقية خلال الفترة القادمة.

وشهد اليوم الثاني من مهرجان تراث الطبخ الاعلان عن الفائزين الثلاثة في مسابقات المواهب الشابة في ميدان الطبخ، التي شارك فيها طباخون لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة من خريجي مدارس السياحة التونسية.

وأحرزت ميساء كوني الميدالية الذهبية للمسابقة وحظي محمّد الحبيب خليل بالميدالية الفضية في ما آلت الميدلية البرونزية لريان الحبيبي.

وقال وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، خلال حفل تسليم الجوائز “في انتظارنا عمل كثير لأجل النهوض بالسياحة التونسية، خاصّة، على مستوى مراجعة القوانين والتشريعات، وخاصّة، المواصفات المعتمدة في النزل والمطاعم السياحية”.

وحث بلحسين كبار الطهاة في تونس على التركيز على تقديم الاكلة التونسية وتثمينها والتعريف بها خاصّة لدى السياح مقترحا تنظيم يوم وطني للاكلة التقليدية التونسية.

وعبر عن حرصه لتفعيل المبادرة حتى يتم المحافظة على الاكلة التونسية والترويج لها في الداخل والخارج.

وقال ان تنظيم المهرجان العالمي لتراث الطبخ في تونس مهم في علاقة بالترويج للسياحة في تونس، التّي تشتهر بمطبخها المتميّز والمتنوّع، وقدرته على الحفاظ على الهويّة التونسية.

وأشار إلى مشروع طريق الطهي، الذي تمّ إرساؤه والذّي يمثل فرصة لزوّار البلاد لاكتشاف موروثها في مجال الطهي.

كما شهد اليوم الثاني من المهرجان تنظيم مسابقة للمرطبات شارك فيها سبعة مترشحين من بلدان مختلفة قدموا مشاريعهم امام لجنة تحكيم مكوّنة من سبعة اعضاء على ان يتم الاعلان عن الفائزين في اختتام المهرجان غدا، الجمعة.

وينتظم مهرجان تراث الطبخ العالمي، الذي يجمع رؤساء المطابخ من تونس ومن دول العالم، من 3 الى 5 جويلية 2024 بتونس.