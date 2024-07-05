عاجل/ الاحتفاظ بمرتكب عملية استيلاء على أموال حريفة داخل بنك

اذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 اليوم الجمعة 5 جويلية 2024 بالاحتفاظ بشخص من أجل السرقة الموصوفة باستعمال التهديد والعنف والسلاح وذلك في حادثة تعرّض مواطنة أثناء تواجدها بفرع بنكي إلى عملية استيلاء على أموالها حسب إفادة الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.

وأوضح الشريف في تصريح لموزاييك، أنّ الحريفة سحبت مبلغا يناهز 5 آلاف دينار قبل أن يعمد الجاني إشهار سلاح أبيض “سكين” ويستولي على كامل المبلغ ثمّ يلوذ بالفرار.

وأشار إلى أنّ الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة المدينة نجحت في وقت وجيز في القبض على مرتكب هذا الجرم واسترجاع الأموال المسروقة.