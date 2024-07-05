أهالي جبنيانة يطالبون الحكومة بالتدخل العاجل بعد تتالي عمليات السطو من قبل المهاجرين



طالب اهالي جبنيانة بصفاقس، الحكومة بالتدخل العاجل، على اثر تتالي عمليات السرقة والسطو من قبل بعض المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حسبما افادت به اذاعة الديوان، اليوم الجمعة.

وباتت العديد من المنازل تتعرض للسرقة في الجهة و اخرها ليلة البارحة حيث عمد مهاجرون مسلحون بالسطو على منزل وسرقة مبلغ 1400د و هاتفين وفقا لما أفاد به المتضرر.

و في مدينة جبنيانة تعرض شيخ مريض ليلة البارحة لسرقة الة تنفس صناعي و هاتفه و هاتف زوجته من قبل مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء وفقاً لما رصدته كاميرات المراقبة في حين تعرض جيرانهم إلى سرقة حافظتي أوراق و أموال بعد تسلل المهاجرين إلى غرفة نومهم وفقاً لما أفاد به عدد من العائلات المتضررة للديوان اف ام.

و يطالب المواطنون سلطات الإشراف بالتدخل العاجل، مؤكدين على عزمهم الدخول في تحركات احتجاجية سلمية.