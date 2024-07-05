عاجل/ حادث مرور قاتل في المكناسي

جد اليوم الجمعة جوان 2024، حادث إصطدام جرار فلاحي وسيارة على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس وتحديدا بالقرب من منتزه “المشي” الكائن بين قرية ” الكرمة ” ومدينة المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد .

واسفر الحادث عن وفاة سائق الجرار واصابة شخصين آخرين، حيث تدخل أعوان الحماية بمعتمدية المكناسي حال إعلامهم بالحادث و تولوا نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالمكناسي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين، حسبما اكده مصدر من الحماية المدنية بسيدي بوزيد لموزاييك.

كما تعهدت الجهات الأمنية بمعتمدية المكناسي بفتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة أسباب وظروف الحادث.