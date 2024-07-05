عاجل/ هذا ما تقرّر في حق لطفي المرايحي والكاتبة العامة لحزبه

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 5 جويلية 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ محمد لطفي المرايحي و الكاتبة العامة للحزب الذي ينشط به من أجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال و تهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم.

وتأتي بطاقة الإيداع على خلفية ثبوت تعّمد “محمد لطفي المرايحي” فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعُملة أجنبية و إيداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب الذي ينشطان به في ذلك، عن طريق أحد معارفها الذي تمّ إدراجه بالتفتيش والأبحاث لازالت جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة، حسب ما أكدّه في تصريح للجوهرة أف أم الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس القاضي محمد زيتونة .