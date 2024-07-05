عاجل/ آخر مستجدات قضية عمر العبيدي

قررت هيئة الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 5 جويلية تأجيل التصريح بالحكم في القضية المتعلقة بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي إلى يوم 12 جويلية الجاري، وفق ما أكده المحامي التومي بن فرحات لموزاييك.

يذكر انه اثر حادثة الوفاة تقرر احالة أربعة عشر أمنيا على المحاكمة، بحالة سراح، أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس والتي قضت بسجن اثني عشر منهم مدة عامين اثنين، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق اثنين آخرين، ليتولى جميع أطراف القضية استئناف تلك الأحكام الابتدائية