عاجل/ عطب مفاجئ يقطع المياه عن هذه المناطق..

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن عطبا مفاجئا طرأ اليوم الجمعة 5 جويلية 2024 على قناة الجلب قطر 800 مم على مستوى فائض، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة الثامنة مساء من اليوم ذاته بالمناطق التالية:

-الرقاب وفطناسة والذويبات من ولاية سيدي بوزيد.

-بئر علي ومنزل شاكر والمحرس والصخيرة من ولاية صفاقس.

– معتمدية الشراردة من ولاية القيروان.

ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 06 جويلية 2024بعد استكمال الأشغال اللازمة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.