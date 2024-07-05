عاجل/ الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء القبض على مرتكب عملية السطو على فرع بنكي في سوسة

أعلنت الإدارة العامّة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنّه إثر تعمّد شخص مجهول يرتدي قميصا أحمر اللّون يضع كمامة طبيّة لإخفاء ملامحه، ويحمل سكينا كبير الحجم، الدخول عنوة إلى مقر أحد الفروع البنكية بجهة سوسة، ليستولي من داخله على مبلغ مالي والتحصن بالفرار.

تمّ في الحين إيلاء الموضوع الأهمية القصوى، وتكوين فريق أمني مشترك تابع لإقليم الأمن الوطني بسوسة، منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة ودورية حفظ النظام الجهوي، و بعد القيام بجُملة من التحريات الميدانية ومحاصرة محيط الواقعة أمكن خلال وقت وجيز القبض على المظنون فيه بحوزته مبلغ مالي قدره 5095 دينار والسلاح الأبيض واللباس الذي استغلهم المعني في عملية السطو.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به من أجل “السرقة الموصوفة باستعمال العنف وسلاح أبيض” والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة.