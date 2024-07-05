وزارة التربية تصدر بلاغ هام..

تفتح وزارة التربية، خلال الفترة من 8 وإلى 10 جويلية 2024، باب الاختيارات من جديد أمام التلاميذ الذين لم يتحصلوا على توجيه رغم نجاحهم بمعدل يساوي أو يفوق 15 من 20 في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية دورة 2024، للالتحاق بالإعداديات النموذجية باعتماد الترتيب التفاضلي وحسب عدد الشغورات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه سيتم فتح الموقع الالكتروني الخاص بالاختيارات choixsix.education.tn بداية من يوم الاثنين 8 إلى غاية الأربعاء 10 جويلية الجاري.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عبر الإرساليات القصيرة عن نتائج المناظرة المذكورة، التي بلغت فيه نسبة الناجحين فيها 39.67 بالمائة، ونجح فيها 19 ألفا و607 تلميذا من بين 49 الفا و421 اجتازوا المناظرة، تم توجيه 3680 تلميذا منهم لمختلف الإعداديات النموذجية التي تبلغ طاقة استيعابها 3850 مركزا. وقد حصل 4339 مترشحا على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 الواجب توفره في المترشح لولج المدارس الاعدادية النموذجية .