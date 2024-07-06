التوقعات الجوية لهذا اليوم..

يتميّز طقس اليوم السبت بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة وفي ارتفاع تدريجي ببقية المناطق حيث تتراوح القصوى بين 35 و41 درجة وتصل إلى 44 درجة بالشمال الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

أما الريح، من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فمحليا قوية بالشمال والوسط ومعتدلة فقوية نسبيا بالجنوب، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.