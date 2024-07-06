هام/ انطلاق التسجيل عبر الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج “النوفيام”..وهذه الطريقة..

ينطلق اليوم السبت 6 جويلية 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا، التسجيل في خدمة نشر نتائج امتحانيْ شهادتيْ ختم التعليم الأساسي والتقني دورة 2024، بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوّال لمُختلف مُشّغلي الهواتف الجوّالة في تونس.

ويُمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة، بتوجيه إرسالية قصيرة إلى 85005 على النحو التالي: NEUF ثم ترك فراغ ثمّ رقم التسجيل في الامتحان (متكون من 6 أرقام)، ويتلقى المُسّجلون في هذه الخدمة قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج إرسالية قصيرة تتضمن كافة تفاصيل الامتحان (القرار والأعداد في مختلف المواد والمعدل ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى التلاميذ المرشحين إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام).

وستنشر وزارة التربية نتائج امتحانيْ شهادتيْ ختم التعليم الأساسي والتقني دورة 2024 على الموقع الالكتروني التالي: WWW.9web.tn، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 11 جويلية 2024 حسب روزنامة الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التربية في مستهل السنة الدراسية.