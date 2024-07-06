عاجل/ تسميات جديدة بوزارة المالية..

أعلنت وزارة المالية أمس الجمعة تعييين المتصرف العام عماد الخميري، مديرا عاما للتأجير العمومي بوزارة المالية.

وصدر القرار بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2024 والذي تضمن كذلك قرارا بتسمية طارق بن الحاج صالح، مستشار المصالح المالية من الدّرجة الأولى، مديرا عاما لديوان مساكن أعوان المالية.

كما صدر بنفس العدد تسمية أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم:

– محمد الأزهر مازيغ: المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن حافظ الغربي، رئيس

– حسان الفقيه: رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين، عوضا عن حبيب بن حسين، عضو

– خديجة وداي: ممثلة عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عوضا عن حسان الفقيه، عضو