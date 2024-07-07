أكثر من 47 ألف مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من 2024

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال النصف الأوّل من هذه السنة، 47210 مخالفات مقابل 48246 مخالفة في الفترة نفسها من سنة 2023، بانخفاض طفيف بلغ 2 بالمائة.

وأظهرت البيانات الإحصائية حول نشاط جهاز المراقبة الاقتصادية، إلى أواخر شهر جوان المنقضي، أنّ المخالفات المرفوعة تأتت من 325 ألف زيارة رقابية أمنها 14479 فريق رقابي على كامل تراب البلاد.

وتوزّعت المخالفات الاقتصادية إلى التجاوزات السعرية والاحتكارية بـ 14711 مخالفة وشفافية المعاملات، 25427 مخالفة، بالإضافة إلى رفع 708 مخالفات في التلاعب بالدعم و6364 مخالفة أخرى في الجودة والميتورولوجيا (آلات الوزن) وبقية المجالات.

وبخصوص أهم المخالفات حسب القطاعات فقد افصحت بيانات وزارة التجارة، عن تسجيل 18197 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، و19127 مخالفة في المواد الغذائية العامة علاوة على رفع 4149 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و5737 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.

ومن جانب آخر، حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية إلى أواخر شهر جوان المنقضي، 941 طنا من الخضر والغلال و5ر2 طن من اللحوم البيضاء والحمراء و287ألف بيضة الى جانب حجز 1555 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة (643 طنا فرينة، 784 طنا سميد، 128 طنا عجين غذائي).

كما تم حجز 42909 لتر من الزيت النباتي المدعم و36876 لتر من الحليب و501 ألف ألف لتر من المياه المعدنية و92573 علبة من مصبرات الطماطم و130 طنا من مادة السكر وكذلك 6ر16 طنا من مواد غذائية مختلفة و939 طنا من المواد العلفية.