فرنسا: تحالف اليسار يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية..#خبر_عاجل

تصدر تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بفرنسا, حيث حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين تجعله يحصل على ما بين 175 و205 مقاعد في البرلمان الفرنسي.

وجاء المعسكر الرئاسي الذي يضم “حزب النهضة” الحاكم في المركز الثاني, بينما حل حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاءه ثالثا وفقا للتقديرات الأولية للانتخابات التشريعية.

وبناء على هذه التقديرات الأولية للجولة الثانية للانتخابات التشريعية, يتوقع معهد إيلاب لاستطلاعات الرأي أن يحصل تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار على ما بين 175 و205 مقاعد في الجمعية الوطنية (مجلس النواب), لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 نائبا.

وفي المركز الثاني يأتي التحالف الرئاسي الذي سيحصل على 150 إلى 175 مقعدا, بينما حل حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاءه في المركز الثالث وسيحصل على ما بين 115 و150 مقعدا.

وكانت الانتخابات التشريعية الفرنسية مقررة في عام 2027 , لكن الرئيس الفرنسي, ايمانويل ماكرون, أعلن حل الجمعية الوطنية بموجب المادة 12 من الدستور التي تخول له هذا الإجراء.