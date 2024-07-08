قبلي: تنظيم يوم إعلامي حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في بكالوريا 2024

انتظم، صباح اليوم الاثنين، بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بقبلي، يوم إعلامي حول التوجيه الجامعي خاص بتلاميذ البكالوريا الناجحين في الدورة الرئيسية، قصد تمكينهم من أكبر قدر من المعلومات حول التوجيه ومختلف الشعب والاختصاصات، وفق المستشار العام في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي سالم عبد النور.

وأضاف عبد النور، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة، التي تنتظم بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم العالي، تشمل التعريف بالتوجيه الجامعي بكل عناصره، على غرار كيفية احتساب النقاط المؤهلة لاختيار الشعب، وتقنيات التوجيه وضماناته، ومفهوم اختيار الشعب، الى جانب التعريف بالتوجيه نحو الاكاديميات العسكرية بحكم اهميتها لدى التلاميذ، فضلا عن التعريف بقطاع التكوين المهني الذي يمثل مجالا مهمّا جدا يتجاوز في بعض اختصاصاته التوجيه الجامعي، مع التطرق لموضوع الدراسة بالخارج والتعليم العالي الخاص.

ومن ناحيتهم، عبّر عدد من التلاميذ الناجحين في مناظرة البكالوريا لهذه السنة عن سعادتهم بحضور هذه التظاهرة التي تساعدهم في تحديد مسارهم الدراسي، واكتساب فكرة أكبر عن آفاق الدراسة الجامعية سواء داخل البلاد او خارجها، والالمام ولو نسبيا بسوق الشغل المستقبلية، والشعب التي تكسب الخريج الجامعي فرصا اكبر لاقتحام سوق الشغل.