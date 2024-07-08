التليلي المنصري : “بامكان المترشحين للانتخابات الرئاسية الانطلاق من اليوم في مسار تجميع التزكيات “

افاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري انه بامكان الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، الانطلاق من اليوم الاثنين في مسار تجميع التزكيات التي تنقسم الى نوعين وهي التزكيات النيابية (اعضاء مجالس نيابية منتخبة ) والتي تتطلب التعريف بالامضاء، والتزكيات الشعبية المواطنية التي لا تستوجب ذلك

وبين المنصري في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء انه على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والذين سيتوجهون الى تجميع التزكيات الشعبية من الناخبين المسجلين، الاتصال بالادارة المركزية للهيئة اواداراتها الفرعية او مقر المعتمديات او البعثات الديبلوماسية لتقديم بياناتهم بهدف احداث ملف رقمي خاص بهم وانموذج تزكية شخصي وخاص بكل مترشح يتضمن معطياته الشخصية وصورته .

واضاف عضو الهيئة في نفس السياق انه على اثر ذلك سيقع تنزيل انموذج التزكية الخاص بالمترشح بموقع الهيئة ليتكمن المترشح من طباعته وتجميع التزكيات من الناخبين الى جانب اتاحة الفرصة للمواطن الراغب في تزكية مترشح لاستخراجه ووضع كل بياناته المطلوبة في هذه الوثيقة على غرار رقم بطاقة التعريف واسم الام والبريد الالكتروني ورقم الهاتف وغيرها موضحا انه لا يشترط على المواطن المزكي التعريف بالامضاء

واكد عضو هيئة الانتخابات في هذا الصدد ان وثيقة التزكية الخاصة بكل مترشح والتي تتضمن معطياته وصورته من شانها ان تمكن المزكي من معرفة المترشح الذي زكاه، كما ان البيانات العديدة المطلوبة من المزكي تهدف الى ضمان سلامة هذه العملية والحيلولة دون حصول “تزكيات على بياض” التي قال انها تفتح الباب امام “الاتجار بالتزكيات والتلاعب فيها ”

وبخصوص التزكيات التي يوفرها نواب منتخبون للمرشح للرئاسية ، اوضح التليلي المنصري انه بامكان النائب بالبرلمان او بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم او رئيس مجلس محلي او جهوي او اقليم ان يستخرج من موقع الهيئة انموذج التزكية الخاص بالنواب، ووضع كافة بياناته فيه واسم المترشح المزكى مع التعريف بالامضاء مؤكدا ان هذه التزكية شخصية وخاصة بالنائب

وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دعت في بلاغ يوم امس الاحد “جميع الراغبين في تجميع التزكيات الشعبيّة أو النيابيّة لتكوين ملف الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، الاتصال مباشرة بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (مكتب الضبط المركزي )او بمقرات الادارات الفرعية للانتخابات بجميع ولايات الجمهورية التونسية (24 ولاية)او بمكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمختلف المعتمديات او بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج

وقد سبق ان اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عقدتها يوم 4 جويلية الجاري عن الروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية وشروط الترشح والتي من ضمنها تقديم المترشح لتزكيات من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي

ويتطلب ذلك تزكيات من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والاقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات وھم رؤساء المجالس المحلية اوالجھوية او والإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشرة دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة منھا.

وأكد فاروق بوعسكرخلال هذه الندوة أن الھيئة ستتثبت من قائمة المزكين وصحة الإمضاءات وجميع البيانات بكل الوسائل المتاحة قانونا ويمكنھا نشر قائمة المزكين لتمكين الناخبين من الاطلاع عليھا وتقديم اعتراضاتھم عند الاقتضاء.